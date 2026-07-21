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« À notre tour de nous rassembler » : le projet de réforme du foot français adopté par le Parlement
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 16:50

« À notre tour de nous rassembler » : le projet de réforme du foot français adopté par le Parlement

« À notre tour de nous rassembler » : le projet de réforme du foot français adopté par le Parlement

Après l'Assemblée nationale lundi, le Sénat a adopté à l'unanimité le projet de loi pour réformer le sport professionnel, qui concerne notamment la gouvernance d'un football français marqué par les dérives et les crises ces dernières années. Plusieurs présidents de clubs de Ligue 1 y voient une avancée bénéfique, mais le texte ne fait pas encore l'unanimité.

Le chantier de l’été ressemble (un peu) moins à un chantier. Ce mardi, la proposition de loi du sénateur Laurent Lafon (Union centriste) relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, serpent de mer du football français ces derniers mois, a été définitivement votée au Sénat, en séance publique, après les conclusions de la commission mixte paritaire du 8 juillet. En juin, le projet de réforme avait déjà été adopté à la quasi-unanimité par le Sénat et l’Assemblée nationale avant la version commune.

Cet texte intervient dans le cadre d’une volonté politique et de plusieurs clubs professionnels de favoriser un modèle sportif plus transparent et solidaire, mais aussi mieux régulé pour lutter contre les dérives qui ont mené le football français à une importante crise économique liée à celle des droits TV.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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