Cucurella a-t-il marabouté la pelouse du MetLife avant la finale ?
C’est ce qu’on appelle mettre une pièce sur la victoire de l’Espagne. Avant la finale de la Coupe du monde remportée contre l’Argentine, Marc Cucurella a enterré une pièce de monnaie dans la pelouse du MetLife Stadium. Un geste étrange en apparence, mais qui répondait à une demande de Joan Capdevila , champion du monde avec la Roja en 2010. Les traditions se respectent d’un latéral gauche à l’autre.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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