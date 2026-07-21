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Cucurella a-t-il marabouté la pelouse du MetLife avant la finale ?
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 16:59

Cucurella a-t-il marabouté la pelouse du MetLife avant la finale ?

Cucurella a-t-il marabouté la pelouse du MetLife avant la finale ?

C’est ce qu’on appelle mettre une pièce sur la victoire de l’Espagne. Avant la finale de la Coupe du monde remportée contre l’Argentine, Marc Cucurella a enterré une pièce de monnaie dans la pelouse du MetLife Stadium. Un geste étrange en apparence, mais qui répondait à une demande de Joan Capdevila , champion du monde avec la Roja en 2010. Les traditions se respectent d’un latéral gauche à l’autre.

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MJ pour SOFOOT.com

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