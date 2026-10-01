Une affaire de gros sous entre Sanhadji et les Bleus

La pression s’accentue sur Mohamed Sanhadji. L’Equipe a révélé de nouvelles informations sur l’officier de sécurité des Bleus , récemment mis en examen. Sa proximité avec les joueurs de l’équipe de France n’est pas un secret, mais il aurait profité de ces liens d’une façon qui pose question. Selon le journal, « il aurait obtenu de plusieurs internationaux français plus de 300 000 euros entre 2020 et 2024 , sans compter les vacances offertes et les avantages en nature » .

Il a ainsi sollicité une quinzaine d’internationaux pour se faire prêter de l’argent , en vue de réaliser un projet immobilier. Le clan de Kylian Mbappé dit oui et lui prête 120 000 euros. Il n’est pas le seul : Raphaël Varane, Sabri Lamouchi et Laurent Blanc lui prêtent tous 20 000 euros . Yann M’Vila (15 000) et Mattéo Guendouzi (7 500) ont eux aussi participé.…

QB pour SOFOOT.com