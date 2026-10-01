Jürgen Klopp déplore la vague de commentaires racistes envers ses joueurs

Intransigeant face à la bêtise. À la suite de la défaite face à la Grèce en Ligue des nations dimanche dernier (0-1), certains joueurs allemands ont été victimes de racisme sur les réseaux sociaux . De nombreux internautes se sont tristement distingués en critiquant le fait que cette Allemagne ne serait «pas assez blanche » à leur goût ou « pas assez allemande » .

Jürgen Klopp a défendu ses joueurs en conférence de presse face à la vague de haine à laquelle ils ont fait face : « Écoutez, il n’y a aucune raison de se préoccuper de ces gens-là. Ils ne m’intéressent pas. Dans la vie de tous les jours, je n’ai guère de temps à consacrer à la bêtise, et sur les réseaux sociaux non plus ». …

MB pour SOFOOT.com