Jorge Jesus a tenté de retenir Ronaldo

Jesus : « Reviens parmi les tiens ». Arrivé à Copenhague avec la Seleção , ce mercredi, pour affronter le Danemark, CR7 a finalement tout plaqué , offensé qu’un sélectionneur ne le fasse pas entrer en jeu. Le quadra est alors passé récupérer ses affaires à l’hôtel. Puis direction l’aéroport, où son fameux jet privé, venu de Madrid, l’attendait.

Jesus, jusqu’à la fin

Prévenus de la situation, Jorge Jesus et Pedro Proença , respectivement sélectionneur et président de la Fédération portugaise, se sont rendus à l’aéroport pour tenter de convaincre leur capitaine de rester avec le groupe . Selon Marca , les deux hommes ont insisté jusqu’au dernier moment. En vain. Ronaldo a finalement pris place dans son avion, qui a mis le cap sur Madrid après un passage plus que rapide au Danemark.…

AC pour SOFOOT.com