Deschamps regarde vers Dubaï

Et maintenant ? Après 14 années à mouiller le costard, Didier Deschamps se retrouve libre . L’ancien sélectionneur de l’équipe de France est sollicité : son nom a attiré l’intérêt de l’Arabie saoudite, mais aussi de la Turquie. Un de ses proches a confirmé au Parisien qu’il reprendra un banc dans « quelques semaines, plusieurs mois » , ou qu’il attendra « jusqu’à la saison prochaine » .

En attendant, un autre dossier l’occupe… à Dubaï. Il a embarqué en tant qu’actionnaire dans le projet L’Annexe, un restaurant de luxe qui doit être inauguré en octobre. Les clients de l’établissement pourront manger face à la tour la plus haute du monde , la Burj Khalifa. Il y aura aussi un lounge et, comme il fait chaud à Dubaï, une piscine. L’endroit idéal pour négocier un futur contrat.…

QB pour SOFOOT.com