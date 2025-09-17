Une absence de taille confirmé avant d'affronter Newcastle
Moins de spectacle au Saint James’ Park.
Le FC Barcelone a dévoilé ce mercredi matin sa liste de joueurs convoqués pour le déplacement à Newcastle , pour leur première rencontre de Ligue des champions. Pas de miracle pour les Blaugranas, Lamine Yamal, déjà absent ce week-end après la réception de Valence (6-0), ne figure pas dans le groupe du Barça . Gêné aux pubis depuis la fin du mois d’août, l’ailier espagnol garnit l’infirmerie catalane aux côtés de Marc-André Ter Stegen, Gavi et Alejandro Baldé.…
KM pour SOFOOT.com
