Une absence de taille confirmé avant d'affronter Newcastle
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 12:08

Moins de spectacle au Saint James’ Park.

Le FC Barcelone a dévoilé ce mercredi matin sa liste de joueurs convoqués pour le déplacement à Newcastle , pour leur première rencontre de Ligue des champions. Pas de miracle pour les Blaugranas, Lamine Yamal, déjà absent ce week-end après la réception de Valence (6-0), ne figure pas dans le groupe du Barça . Gêné aux pubis depuis la fin du mois d’août, l’ailier espagnol garnit l’infirmerie catalane aux côtés de Marc-André Ter Stegen, Gavi et Alejandro Baldé.…

KM pour SOFOOT.com

