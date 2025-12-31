Unai Emery explique pourquoi il a esquivé Mikel Arteta

Lui demandez pas pourquoi il est parti sans motif.

Après sa lourde défaite face à Arsenal, Unai Emery a filé directement vers le tunnel, sans serrer la main de son homologue Mikel Arteta. En zone mixte, le coach de Aston Villa s’est justifié : « Je l’attendais, mais il était avec son staff. Ma routine, c’est de saluer le coach adverse en premier. S’il ne fait pas pareil, je ne peux pas attendre. » Pas de tension assumée, assure Emery, qui lâche tout de même une phrase typique de décembre : « Je ne peux pas attendre, il faisait froid. » …

MH pour SOFOOT.com