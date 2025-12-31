La clim monumentale vécue par les supporters de Charlton contre Portsmouth
Vague de froid en Angleterre.
Ce lundi soir, Portsmouth recevait Charlton dans le cadre de la 24 e journée de Championship . Sauf que ce choc entre deux équipes du bas de tableau de la D2 anglaise (respectivement 17 e et 22 e avant le match) nous a offert un final d’anthologie, filmé depuis le parcage des supporters de Charlton, rien que pour nos beaux yeux. …
CMF pour SOFOOT.com
