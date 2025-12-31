Roberto Carlos opéré du cœur en urgence
Grosse alerte pour Roberto Carlos.
L’ancien latéral du Real Madrid a été hospitalisé en urgence à São Paulo, après la détection d’un problème cardiaque lors d’examens médicaux. Venu à l’hôpital pour un simple contrôle à la jambe, le Brésilien a passé une IRM complète qui a révélé une insuffisance cardiaque importante.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
