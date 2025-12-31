Tu sais que t'as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...

En 25 ans, tu auras vu le foot beaucoup changer. Des légendes du siècle d'avant, celui de tes parents, t'ont quitté, des inconnus sont devenus des GOAT à leur place, et des dizaines de dizaines de nouveaux Zidane sont apparus. Tu sais que tu as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...

… ça fait 23 ans que tu essayes de reproduire la volée de Zidane contre le Bayer Leverkusen.

… tu as vu des joueurs commencer et terminer leur carrière pendant cette période. Merci Franck Ribéry.…

Par la rédaction de SoFoot.com pour SOFOOT.com