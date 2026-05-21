Encore six clubs de Premier League en Ligue des champions la saison prochaine ?

Encore six clubs de Premier League en Ligue des champions la saison prochaine ?

Reçu six sur six, saison 2 ? Grâce à la victoire d’Aston Villa en finale de Ligue Europa contre Fribourg (0-3), ce mercredi soir, l’Angleterre a de très fortes chances de voir une nouvelle fois six de ses représentants participer à la prochaine édition de la Ligue des champions . Les performances européennes des clubs anglais permettent à la Premier League d’avoir automatiquement cinq clubs en C1, au lieu de quatre.

Deux conditions nécessaires

Aston Villa, qui occupe actuellement la quatrième place en championnat, doit impérativement perdre contre Manchester City lors de la dernière journée (dimanche, 17 heures), pendant que Liverpool est contraint de battre Brentford pour « libérer » la dernière position qualificative.…

CT pour SOFOOT.com