Neymar est de nouveau blessé

Le début des ennuis ? Sélectionné par Carlos Ancelotti pour la Coupe du monde, Neymar inquiète déjà le Brésil en raison de son état physique . Rarement au sommet de sa forme ces derniers mois, le génial brésilien a été contraint de déclarer forfait pour la rencontre de Copa Sudamericana entre son club de Santos et San Lorenzo, ce mercredi. Selon ESPN Brasil , l’ancien parisien pourrait même être éloigné des terrains pendant dix jours.

Un cas à gérer pour le Brésil

Une situation qui complique déjà la tâche du staff de la Seleçao, dont le début du rassemblement pour la préparation au Mondial est prévu le 27 mai. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection pourrait ainsi ne pas rejouer avec Santos , et pourrait même être trop juste pour le premier amical du Brésil face au Panama, le 31 mai. « Tout ce qui concerne Neymar est complexe, nous devons être très prudents. Je préfère attendre de voir comment les choses évoluent en interne, et je pense que, médicalement parlant, s’il est apte à jouer mardi, il sera disponible car sa blessure est mineure » , a toutefois tenté de dédramatiser son entraîneur Cuca après le match nul de son équipe (2-2).…

TB pour SOFOOT.com