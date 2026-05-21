Les Jordaniens bourrent les urnes pour élire le plus beau but de la saison de L1
Une communauté injouable. Alors que le lob d’Ousmane Dembélé contre Lille a été élu le plus beau de la saison en Ligue 1 lors des Trophées UNFP , le 11 mai dernier, la LFP a ouvert les votes, sur son site , pour permettre aux supporters d’élire le chef d’oeuvre de l’exercice 2025-2026 .
Mousa Al-Tamari , l’ailier du Stade rennais, s’est illustré en inscrivant une remarquable reprise de volée lors de la défaite des siens contre l’Olympique lyonnais (4-2), le 3 mai dernier.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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