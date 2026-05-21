Les Jordaniens bourrent les urnes pour élire le plus beau but de la saison de L1

Les Jordaniens bourrent les urnes pour élire le plus beau but de la saison de L1

Une communauté injouable. Alors que le lob d’Ousmane Dembélé contre Lille a été élu le plus beau de la saison en Ligue 1 lors des Trophées UNFP , le 11 mai dernier, la LFP a ouvert les votes, sur son site , pour permettre aux supporters d’élire le chef d’oeuvre de l’exercice 2025-2026 .

Mousa Al-Tamari , l’ailier du Stade rennais, s’est illustré en inscrivant une remarquable reprise de volée lors de la défaite des siens contre l’Olympique lyonnais (4-2), le 3 mai dernier.…

CT pour SOFOOT.com