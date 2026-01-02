Unai Emery assure qu’il ne voulait pas Harvey Elliott
Encore une histoire de gros sous.
Le 2 octobre dernier, Harvey Elliott a disputé quatre minute contre Feyenoord en Ligue Europa. Et depuis ? Rien du tout. En Premier League, il n’a joué que quatre matchs avec Aston Villa , pour aucune titularisation. Mais pourquoi le joueur prêté par Liverpool, qui avait pourtant la cote chez les Reds , est-il désormais barré ? Tout simplement parce que les Villans ne comptent pas débourser trop d’argent.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
