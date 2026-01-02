Nantes veut tenter le coup Romain Del Castillo
Romain Del Canari.
Actuellement 17 e de Ligue 1, le FC Nantes est en train de réaliser un mercato hivernal d’enfer. Après avoir réussi à attirer Rémy Cabella et Deivor Machado à la surprise générale, l’octuple champion de France veut profiter de son statut pour convaincre Romain Del Castillo , pourtant toujours titulaire au Stade brestois.…
EL pour SOFOOT.com
