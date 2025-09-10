«Un vrai leader » : Deschamps réagit à la retraite de Mandanda

La France se souviendra de ce 10 septembre.

C’est la quille pour Steve Mandanda, et pour l’occasion, les messages pleuvent. « Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as pu apporter au groupe, à moi-même, en étant capitaine à l’OM, avec je crois quelques titres, ça remonte, et après avec ces très belles années en équipe de France, a applaudi auprès de L’Équipe l’ancien entraîneur à Marseille et sélectionneur en équipe de France. Même si on n’a pas eu que des moments de bonheur – j’ai eu à te dire des fois des choses désagréables mais ce n’était pas contre toi, tu le sais bien -, humainement, tu as toujours été quelqu’un de très positif, un vrai leader. » …

UL pour SOFOOT.com