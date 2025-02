Un versement de Bein Sports se fait encore attendre pour la Ligue 1

Un feuilleton interminable.

Alors que l’accord entre la LFP et BeIN Sports semblait scellé depuis le 14 janvier, la partie sponsoring n’a toujours pas été versée. Celle-ci représente un montant de 20 millions d’euros à se partager entre les clubs, rapporte L’Équipe . Le diffuseur, qui avait décroché pour 98,5 millions d’euros par an l’unique affiche non attribuée à DAZN, peine à finaliser le volet marketing de son contrat avec les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.…

RA pour SOFOOT.com