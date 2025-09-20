 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un troisième joueur équatorien assassiné en septembre
information fournie par So Foot 20/09/2025 à 12:30

Septembre noir.

Dix jours après le meurtre de Maicol Valencia et Leandro Yépez qui évoluaient à Exapromo Costa – deuxième division équatorienne – l’Équateur pleure à nouveau la mort d’un footballeur. Latéral droit de l’équipe 22 de Julio F. C., Jonathan González (31 ans) a été retrouvé mort dans une maison à Esmeraldas près de la frontière colombienne où son corps a été retrouvé criblé de balles.…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Copyright © 2025 So Foot

