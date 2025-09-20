Un troisième joueur équatorien assassiné en septembre
Septembre noir.
Dix jours après le meurtre de Maicol Valencia et Leandro Yépez qui évoluaient à Exapromo Costa – deuxième division équatorienne – l’Équateur pleure à nouveau la mort d’un footballeur. Latéral droit de l’équipe 22 de Julio F. C., Jonathan González (31 ans) a été retrouvé mort dans une maison à Esmeraldas près de la frontière colombienne où son corps a été retrouvé criblé de balles.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer