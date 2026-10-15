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Un triste record pour le football italien
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 13:18

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Un triste record pour le football italien

Un triste record pour le football italien

Le calcio en berne. Le football italien a passé deux nuits mémorables ce mardi et mercredi, dans le mauvais sens du terme. Quatre défaites en quatre matchs, ce qui n’était jamais arrivé pour le pays en Ligue des champions. Et au vu des adversaires rencontrés – Villarreal pour Naples, le Club Bruges à domicile pour l’Inter ou le Feyenoord pour Côme , même si la Roma s’est coltinée le Real Madrid – l’inquiétude est de mise en Italie. « Les équipes italiennes en Ligue des champions : un désastre sans précédent » écrit ainsi ce jeudi la Gazzetta dello Sport .

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