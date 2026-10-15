La FFF à la rescousse des clubs amateurs face à la flambée des prix de l’essence

La FFF à la rescousse des clubs amateurs face à la flambée des prix de l’essence

Le foot des mômes, c’est sacré. Pour tenter de soulager le portefeuille des clubs amateurs partout en France face à la hausse du prix du carburant, Philippe Diallo et la FFF ont annoncé la distribution de bons d’essence. Une aide évaluée à 1,5 million d’euros.

Une aide vraiment suffisante ?

Pour les clubs amateurs, l’essence représente un budget conséquent. Au micro de France Inter, Paul Lebouc, responsable du développement de l’US Changé, en Mayenne, plus grand club amateur de France avec 600 licenciés, souligne : « Pour la saison 2025-2026, ça représentait un peu plus de 8 000 euros. Si on prend la tendance actuelle, avec une augmentation autour de 20 %, ça représenterait 1 500 à 1 600 euros supplémentaires sur une saison. » …

LT pour SOFOOT.com