Un ancien défenseur de Ligue 1 nommé coach adjoint des Girondins de Bordeaux

À la rescousse de son premier amour. Formé aux Girondins de Bordeaux, Paul Baysse officie à la tête des U17 nationaux du club au scapulaire depuis la fin de sa carrière . À 38 ans, l’ancien défenseur central de l’OGC Nice a été désigné entraîneur adjoint d’Arnaud Cormier, qui a quant à lui été nommé lundi par la direction girondine.

Un retour au championnat contre Bayonne

Le club repart en Régional 1 et affronte l’Aviron Bayonnais vendredi pour ce qui sera bien une rencontre de football et non pas un match de Top 14.…

MB pour SOFOOT.com