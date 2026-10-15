Scandale : le PSG profiterait de la « faiblesse » de la Ligue 1 pour performer en Europe

C'est une accusation qui revient en boucle : trop largement supérieur en Ligue 1, le PSG pourrait s'économiser et bénéficierait d'un avantage concurrentiel déloyal en Ligue des champions. Alors, vrai écueil insurmontable pour ses adversaires ou simple excuse derrière laquelle se cacher face à l'actuelle meilleure équipe d'Europe ?

Il fut un temps – certes de plus en plus lointain – où la supposée faiblesse de notre bonne vieille Ligue 1 était pointée comme l’un des principaux facteurs des échecs répétés de ses représentants sur la scène européenne. Si les clubs hexagonaux n’y arrivaient pas en milieu de semaine, c’était en partie car l’adversité proposée chaque week-end n’était pas assez élevée, intense, stratégique, pour les préparer à ce qui les attendait sur le reste du continent. Et puis, le PSG de Luis Enrique est arrivé et a montré – armé de moyens économiques gigantesques – qu’évoluer dans le championnat de France n’était pas rédhibitoire pour performer en Ligue des champions. Le refrain s’est alors progressivement inversé et la petite musique voudrait désormais que cela consiste en un avantage certain.

Le physique, comme un hic ?

L’argument est relativement simple : lors de chaque journée précédant une sortie européenne, Luis Enrique aurait tout le loisir de laisser au repos autant de cadres qu’il lui sied. À titre d’exemple, seuls deux joueurs de champ ont démarré à la fois face au Mans samedi et à l’Etihad Stadium (Achraf Hakimi et Maghnès Akliouche). Le tacticien espagnol ne s’en cache d’ailleurs pas (sans oublier de brandir le joker du retour de trêve internationale) : sa priorité était de gérer les temps, quitte à aligner « des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer tous ensemble ». Un luxe qu’il ne pourrait pas se payer une fois le mercredi (ou mardi) soir venu, cela va de soi. Si les Rouge et Bleu humilient les clubs de Premier League à chaque occasion, ce serait donc finalement grâce à la Ligue 1.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com