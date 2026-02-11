Un tribunal néerlandais ouvre une enquête sur l'entreprise chinoise de semi-conducteurs Nexperia

Le siège de Nexperia, entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de puces électroniques basée aux Pays-Bas, à Nimègue (est) le 13 janvier 2026 ( ANP / ROB ENGELAAR )

Un tribunal néerlandais a ordonné mercredi l'ouverture d'une enquête officielle sur des allégations de mauvaise gestion chez Nexperia, entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de puces électroniques basée aux Pays-Bas.

"La cour estime qu’il existe des raisons valables de douter de la solidité de la politique et de la conduite des affaires chez Nexperia et ordonne une enquête", a déclaré la Chambre des sociétés d’Amsterdam dans un communiqué.

L'entreprise, dont la maison mère est le chinois Wingtech, est au cœur d'une lutte mondiale pour le contrôle des technologies critiques dans le domaine des semi-conducteurs.

L'enquête devrait durer plusieurs mois.

En octobre, la Chambre des sociétés a suspendu le directeur général chinois de l'entreprise, Zhang Xuezheng, aussi appelé M. Wing, mettant en avant des inquiétudes quant à sa gestion.

Dans une décision d'urgence, le tribunal a également transféré toutes les actions, à l'exception d'une seule, à un administrateur judiciaire indépendant.

Ces mesures restent en vigueur avec l'ouverture de l’enquête, a indiqué le tribunal.

"Le directeur demeure suspendu. La nomination d’un directeur intérimaire chez Nexperia et le transfert des actions de Nexperia restent en vigueur", a déclaré le tribunal dans un communiqué.