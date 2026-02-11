 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un tribunal néerlandais ouvre une enquête sur l'entreprise chinoise de semi-conducteurs Nexperia
information fournie par AFP 11/02/2026 à 12:59

Le siège de Nexperia, entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de puces électroniques basée aux Pays-Bas, à Nimègue (est) le 13 janvier 2026 ( ANP / ROB ENGELAAR )

Le siège de Nexperia, entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de puces électroniques basée aux Pays-Bas, à Nimègue (est) le 13 janvier 2026 ( ANP / ROB ENGELAAR )

Un tribunal néerlandais a ordonné mercredi l'ouverture d'une enquête officielle sur des allégations de mauvaise gestion chez Nexperia, entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de puces électroniques basée aux Pays-Bas.

"La cour estime qu’il existe des raisons valables de douter de la solidité de la politique et de la conduite des affaires chez Nexperia et ordonne une enquête", a déclaré la Chambre des sociétés d’Amsterdam dans un communiqué.

L'entreprise, dont la maison mère est le chinois Wingtech, est au cœur d'une lutte mondiale pour le contrôle des technologies critiques dans le domaine des semi-conducteurs.

L'enquête devrait durer plusieurs mois.

En octobre, la Chambre des sociétés a suspendu le directeur général chinois de l'entreprise, Zhang Xuezheng, aussi appelé M. Wing, mettant en avant des inquiétudes quant à sa gestion.

Dans une décision d'urgence, le tribunal a également transféré toutes les actions, à l'exception d'une seule, à un administrateur judiciaire indépendant.

Ces mesures restent en vigueur avec l'ouverture de l’enquête, a indiqué le tribunal.

"Le directeur demeure suspendu. La nomination d’un directeur intérimaire chez Nexperia et le transfert des actions de Nexperia restent en vigueur", a déclaré le tribunal dans un communiqué.

Semi-conducteurs
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank