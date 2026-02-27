 Aller au contenu principal
Un tramway déraille dans le centre de Milan, au moins un mort
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 17:39

Une personne a été tuée et au moins 20 autres blessées vendredi lorsqu'un tramway a déraillé dans le centre de Milan, selon un journaliste de Reuters.

L’accident s’est produit dans l’après-midi, via Vittorio Veneto.

Cinq ambulances se sont rendues sur place, tandis que les équipes de protection civile ont installé une tente pour venir en aide aux blessés.

La compagnie locale de transports ATM n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

(Reportage Daniele Mascolo, rédigé par Elvira Pollina, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

