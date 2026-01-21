 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un Toulousain file en deuxième division allemande
information fournie par So Foot 21/01/2026 à 18:36

Un Toulousain file en deuxième division allemande

Un Toulousain file en deuxième division allemande

Home sweet home . Le Toulouse FC et le SV Darmstadt ont annoncé ce mercredi que le milieu de terrain allemand Niklas Schmidt quittait les Violets pour retourner en Allemagne, deux ans et demi après son arrivée.

Le club de Darmstadt prête le joueur de 27 ans jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat à l’issue de celle-ci. Actuellement troisièmes de Bundesliga 2, les Fleurs de Lys espèrent que leur nouvelle recrue constituera un renfort précieux dans la course à la montée vers l’élite du football allemand.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank