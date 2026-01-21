Accusations de traite d'êtres humains et travail dissimulé : le clan Hernandez réagit
Les Hernandez dans la tourmente. Ce mercredi, Paris Match a révélé que Lucas Hernandez et sa femme Victoria Triay font l’objet d’une plainte pour traite d’être humains et travail dissimulé, déposée par une famille colombienne chargée d’assurer la sécurité et la propreté de leur résidence francilienne entre septembre 2024 et novembre 2025. Horaires de travail inhumains, salaires bas, faux papiers, paiements en liquide et obligation de port d’armes pour le personnel de sécurité… les accusations autour du couple Hernandez font énormément parler .
pic.twitter.com/qbGlo5bBnE…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
