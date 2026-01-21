L'Algérie lourdement sanctionnée après les débordements d'après-match contre le Nigeria

La CAN de l’Algérie n’a pas été une déception que sur le plan sportif. Ce mercredi, la CAF a tranché sur les sanctions réservée à la sélection algérienne , pour divers comportements inappropriés lors de son élimination de la Coupe d’Afrique en quarts de finale contre le Nigeria (0-2). Particulièrement remontés contre l’arbitrage, les Fennecs s’étaient emportés contre l’arbitrage de la rencontre. Résultat : la fédération algérienne est condamnée à verser 100 000 euros d’amende à l’instance du foot africain pour avoir violé une partie de ses codes. Sur ce montant, la moitié est justifiée par le comportement des supporters des Verts, dont l’un d’eux avait déchiré des billets de banque marocains en tribune (et qui avait été placé en détention par la police marocaine).

Luca Zidane suspendu deux matchs

En bref, l’Algérie paye y compris la bêtise de sa délégation, mais aussi celle de ses fans un peu trop excités en tribune. Logiquement, les joueurs les plus véhéments sur le moment n’ont pas échappé à des sanctions individualisées : à commencer par Luca Zidane, fou de rage au coup de sifflet final, qui est suspendu pour deux rencontres . À noter que celles-ci ne concerneront pas les rencontres de Coupe du Monde , mais uniquement le calendrier international africain : le portier de l’Algérie manquera donc les deux premières rencontres qualificatives de la CAN 2027 en septembre. Sanction un peu plus lourde pour son coéquipier Rafik Belghali, suspendu pour quatre matchs.…

TJ pour SOFOOT.com