Maroc : le magnifique message de Yassine Bounou
information fournie par So Foot 21/01/2026 à 20:33

Yassine bonne humeur. Trois jours après la cruelle finale de CAN perdue à domicile par le Maroc contre le Sénégal, Yassine Bounou est allé de sa publication, à froid. Sur son Instagram ce mercredi, le portier des Lions de l’Atlas a écrit un message rempli de positivité agrémenté d’un selfie tout sourire, ce qui contraste (logiquement avec le message plein de détresse du pauvre Brahim Díaz).

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
