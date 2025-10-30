 Aller au contenu principal
Un top 6 de Ligue 1 serré comme jamais en 15 ans
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 10:39

La densité de la Farmers League.

Au terme de la dixième journée de Ligue 1 ce mercredi soir, la tête du championnat connait une densité incroyable : il n’y que deux points entre le leader parisien (21) et le sixième lensois (19) . Selon Opta, c’est l’écart le plus faible à un stade aussi avancé de la saison depuis 2010-2011 . L’OM qui était en tête avec 26 points, et deux unités d’avance sur Montpellier, sixième.…

CDB pour SOFOOT.com

