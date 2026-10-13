Le jardinier du PSG licencié ?

Un pelousegate finalement fatal ? Jonathan Calderwood pourrait vivre ses dernières heures en tant que ground manager du PSG . L’Équipe révèle ce mardi après-midi que le Nord-Irlandais a été convoqué à un entretien préalable pouvant déboucher sur un licenciement. Le premier match de la saison PSG-Rennes finalement inversé à cause d’une pelouse impraticable, aura eu peut-être raison de Calderwood. Bizarre, on pensait que c’était de la faute de la canicule…

Une quatrième place au classement des meilleures pelouses

L’autre argument qui ne joue pas en faveur du jardinier est la terrible quatrième place au championnat des pelouses l’année dernière. C’est vrai que finir un classement derrière Nice, Metz et Nantes, ce n’est pas très flatteur pour celui qu’on a souvent présenté comme le Mozart du gazon. Tout cela combiné, ajouté au possible manque à gagner financier si Rennes venait à remporter son recours pour recevoir une nouvelle fois Paris en Bretagne, pourrait donc être suffisant pour virer Calderwood, après treize ans au club .…

LP pour SOFOOT.com