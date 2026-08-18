Un taulier belge débarque à Nice
Un renfort de taille. Axel Witsel s’est engagé avec l’OGC Nice ce mardi soir alors qu’il était libre depuis son départ de Gérone. Le milieu de terrain belge va ainsi rejoindre les Aiglons pour la saison 2026-2027 avec une deuxième en option selon l’AFP.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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