Un tableau facile pour l'Argentine ?

Il risque d’avoir des jaloux. En cas de victoire face à l’Autriche ce lundi, l’Argentine, portée par un grand Lionel Messi lors de leur entrée en lice, assurerait d’ores et déjà sa qualification pour les seizièmes de finale. Tout reste à faire, mais l’Albiceleste pourrait avoir un tirage plus que favorable pour le reste de la compétition, si elle terminait première du groupe J.

Selon le tableau de la BBC, qui change instantanément en fonction des résultats de ces phases de groupe, les protégés de Lionel Scaloni affronteraient le deuxième du groupe H, soit l’Uruguay, le Cap-Vert ou l’Arabie saoudite en seizièmes de finale . En cas de victoire, ce serait pour le moment l ‘Iran ou l’Australie en huitièmes avant de croiser le fer avec le Canada, la Belgique, la Colombie ou le Paraguay en quarts de finale. …

TM pour SOFOOT.com