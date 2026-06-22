Mbappé sait ce qu’il doit faire pour conquérir le cœur des Français

Petit prince en 2018, grand roi en 2026 ? Devant Platini, mais toujours derrière Zidane d’après un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, Kylian Mbappé pourrait devenir « le meilleur joueur de l’histoire de l’équipe de France » dans le cœur des supporters tricolores , si victoire il y a le 19 juillet prochain. N’en déplaise à ses détracteurs.

La gagne, la gagne et encore la gagne

Avant la deuxième rencontre de ce Mondial qui va opposer les Bleus à l’Irak, ce lundi soir (23h), M6 a interrogé le capitaine de la sélection sur cette distinction honorifique. Et le natif de Paris sait ce qui lui reste à faire pour obtenir ce statut : « Je crois qu’il faut gagner. Les Français n’aiment que ceux qui gagnent. Et il faut continuer à essayer de faire ce qu’il faut sur le terrain, essayer de représenter la France du mieux possible et après chacun se fera son avis sur qui est le meilleur joueur de l’équipe de France. » …

EM pour SOFOOT.com