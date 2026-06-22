 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mbappé sait ce qu’il doit faire pour conquérir le cœur des Français
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 14:48

Mbappé sait ce qu’il doit faire pour conquérir le cœur des Français

Mbappé sait ce qu’il doit faire pour conquérir le cœur des Français

Petit prince en 2018, grand roi en 2026 ? Devant Platini, mais toujours derrière Zidane d’après un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, Kylian Mbappé pourrait devenir « le meilleur joueur de l’histoire de l’équipe de France » dans le cœur des supporters tricolores , si victoire il y a le 19 juillet prochain. N’en déplaise à ses détracteurs.

La gagne, la gagne et encore la gagne

Avant la deuxième rencontre de ce Mondial qui va opposer les Bleus à l’Irak, ce lundi soir (23h), M6 a interrogé le capitaine de la sélection sur cette distinction honorifique. Et le natif de Paris sait ce qui lui reste à faire pour obtenir ce statut : « Je crois qu’il faut gagner. Les Français n’aiment que ceux qui gagnent. Et il faut continuer à essayer de faire ce qu’il faut sur le terrain, essayer de représenter la France du mieux possible et après chacun se fera son avis sur qui est le meilleur joueur de l’équipe de France. »

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Room, Beiranvand et Vozinha : l'ordre des vieux gardiens du temps
    Room, Beiranvand et Vozinha : l'ordre des vieux gardiens du temps
    information fournie par So Foot 22.06.2026 15:56 

    Tous les quatre ans, la Coupe du monde fait naître des superstars éphémères et les couvre de gloire. Insubmersibles le temps d'un match, d'une nuit ou d'un simple instant, certains gardiens deviennent de véritables héros et marquent la conscience collective. Avant ... Lire la suite

  • Un joueur amateur signe pro à Pau grâce à YouTube
    Un joueur amateur signe pro à Pau grâce à YouTube
    information fournie par So Foot 22.06.2026 15:40 

    Comment recruter quand on est interdit de mercato pendant trois périodes ? Pour Pau, la solution était visiblement simple : organiser The Voice , mais avec des crampons. Le club palois a participé au concept « Qui va signer pro ? », imaginé par le joueur et youtubeur ... Lire la suite

  • Malgré les pauses fraîcheur, on voit plus de football lors de ce Mondial
    Malgré les pauses fraîcheur, on voit plus de football lors de ce Mondial
    information fournie par So Foot 22.06.2026 15:25 

    La FIFA a-t-elle enfin pris des mesures qui fonctionnent ? Selon une étude menée par Opta , le temps de jeu effectif de ce Mondial est bien plus élevé que lors de l’édition russe ou qatari. D’après les chiffres de l’entreprise anglaise, ce Mondial affiche un temps ... Lire la suite

  • Podcast : Footox vous spoile France-Irak !
    Podcast : Footox vous spoile France-Irak !
    information fournie par So Foot 22.06.2026 15:21 

    Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien ! Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank