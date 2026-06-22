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6 000 dollars pour voir le Mexique avec son grand-père… et rester à la porte du stade
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 13:01

6 000 dollars pour voir le Mexique avec son grand-père… et rester à la porte du stade

6 000 dollars pour voir le Mexique avec son grand-père… et rester à la porte du stade

Un rêve qui s’envole. Paola Hernandez, 26 ans, avait déboursé 6 000 dollars pour emmener son grand-père de 89 ans voir le Mexique affronter la Corée du Sud à Guadalajara. Sauf que les billets achetés sur StubHub ne sont jamais arrivés.

La jeune femme et son grand-père s’étaient rendus très tôt à l’Estadio Akron pour profiter de l’ambiance mais au moment d’entrer, impossible de récupérer les places sur l’application. Paiement validé, commande confirmée, rêve envolé. Le genre de triplé dont personne ne veut.…

MJ pour SOFOOT.com

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