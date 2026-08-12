Un "système d'emplois fictifs" pour des élus à la RATP : après celle contre Bally Bagayoko, AC!! Anti-Corruption dépose une nouvelle plainte

La RATP assure observer "les règles de droit commun (...) qui permettent et facilitent la conciliation de l'exercice d'un mandat d'élu local avec la vie professionnelle et personnelle des salariés".

( AFP / ANNA KURTH )

Un véritable "système organisé et structuré d'emplois fictifs" destiné à des élus parisiens et franciliens à la RATP. L'association AC!! Anti-Corruption a déposé une nouvelle dans le sillage d'une première procédure visant notamment le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko , a indiqué l'association à l' AFP mercredi 12 août.

Cette plainte, adressée au Parquet national financier (PNF), suit donc une précédente, contre X, visant, entre autres, l'Insoumis Bally Bagayoko. Le maire de Saint-Denis est soupçonné par l'association de détournement de fonds publics et d'emploi fictif, après un article du Canard enchaîné évoquant un cumul de fonctions à temps plein à la RATP et d'élu.

Cette nouvelle plainte -principalement pour soupçons de "détournement de fonds publics", "favoritisme" ou "faux et usage de faux" - s'appuie sur un nouvel article du Canard enchaîné , "200 agents de la RATP sur la bonne voie".

"La plainte initiale, contre X, évoquait Monsieur Bakayoko mais visait plus généralement aussi la RATP. Avec cette plainte complémentaire, ce qui nous intéresse c'est le système qui a pu exister à un moment donné au sein de la RATP, avec un certain nombre d'emplois (pour des élus) que l'on pourrait qualifier de complaisance", expose à l' AFP le président d'honneur d'AC!! Anti-Corruption, l'ancien juge Éric Halphen. "C'est là-dessus que nous aimerions que le parquet financier dirige une enquête", poursuit-il.

La RATP, sollicitée par l'AFP, "dément les allégations d'emploi de complaisance au sein de l'entreprise" . La RATP assure observer "les règles de droit commun, dont la loi du 22 décembre 2025, qui permettent et facilitent la conciliation de l'exercice d'un mandat d'élu local avec la vie professionnelle et personnelle des salariés".

"Postes sans activité réelle, parfois sans présence"

Mentionnant aussi notamment des articles de Mediapart et Marianne , AC!! Anti-Corruption dénonce cette fois l'existence présumée "d' un système organisé et structuré d'emplois fictifs et non d'actes isolés" pour des "élus parisiens et franciliens à la RATP, de tout bord politique".

Ces élus auraient ainsi "été rémunérés par la RATP pour des postes sans activité réelle, parfois sans présence, parfois sans fiche de poste identifiable".

Après la première plainte, Bally Bagayoko avait pointé sur X une "succession de séquences médiatiques (qui) participe d' une volonté" de le "discréditer politiquement ( ...)" afin d'"affaiblir une dynamique qui dépasse" sa "seule personne".

"Être élu n'est pas un emploi", a posté récemment sur X le maire de Saint-Denis, assénant : "Confondre un mandat électif avec un poste salarié" est "destiné à faire croire à une fraude là où il n'y a qu'un mandat exercé, comme la loi le permet et l'encadre".

Concernant Bally Bagayoko, la RATP précise à l' AFP qu'il "a été recruté en 2001 après avoir passé les entretiens d'embauche puis ceux préalables à la titularisation comme c'est le cas pour tous les agents RATP au statut".

Sur X, Valérie Pécresse demandait, "en tant que présidente d'Île-de-France Mobilités, que toute la transparence soit faite sur la politique de recrutement de la RATP, passée et présente, afin de dissiper les soupçons d'éventuels emplois fictifs".

Concernant la plainte déposée par AC!! Anti-corruption, la RATP dit mercredi qu'elle "réserve et réservera à la justice toutes les pièces et documents qui lui seraient demandés, si cette dernière décidait de se saisir du sujet".