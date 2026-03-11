Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Arsenal arrache le nul à Leverkusen dans la polémique
information fournie par So Foot•11/03/2026 à 20:40
Arsenal arrache le nul à Leverkusen dans la polémique
Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
But : Andrich (46
e
) pour le Bayer // Havertz (SP, 89
e
) pour les Gunners
Très loin de son allure du printemps dernier, le PSG doit se remettre la tête à l'endroit mercredi pour le choc contre Chelsea en huitièmes de finale aller de Ligue des champions afin d'espérer défendre son titre et éviter un immense coup de blues. Cette saison, ...
Lire la suite
La bonne formule pour inquiéter les Blues ? Comme pressenti, Ousmane Dembélé sera bien titulaire côté PSG ce mercredi soir , pour le huitième aller de Ligue des champions contre Chelsea. Entré en jeu vendredi dernier face à Monaco, le Ballon d’or 2025 va débuter, ...
Lire la suite
Arsenal veut encore bétonner derrière. Déjà bien fournis en défense avec William Saliba, Gabriel ou encore Piero Hincapié, les Gunners penseraient déjà à se renforcer davantage l’été prochain. Dans cette mission, les dirigeants londoniens auraient ciblé un visage ...
Lire la suite
Des coupes d’Europe trop monotones ? C’est ce qu’affirme le syndicat UEC (Union des clubs européens), qui propose à l’UEFA d’adopter un nouveau modèle de répartition des revenus entre les écuries européennes . L’objectif, mieux répartir les gains entre les différents ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer