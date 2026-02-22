La forme incroyable de Federico Dimarco avec l’Inter

Si l’Inter a provisoirement dix points d’avance sur l’AC Milan après son succès à Lecce (0-2) ce samedi, Federico Dimarco y est pour beaucoup. Sur une série de 7 victoires consécutives en Serie A, les Nerazzurri peuvent compter sur leur piston gauche de 28 ans qui a délivré la bagatelle de 8 passes décisives et 1 but sur les cinq dernières journées de Serie A. Face à l’équipe d’Eusebio Di Francesco, c’est lui qui a botté un super corner repris parfaitement par Manuel Akanji pour le but du break.

AC pour SOFOOT.com