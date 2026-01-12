Un supporteur envoyé en prison en Écosse

Les barreaux, mais pas ceux de la chaise. Le fan d’Aberdeen qui avait blessé en mai dernier un joueur de son propre club, Jack MacKenzie , en lui lançant un morceau de siège, a été condamné ce lundi à 18 mois de prison .

Le 17 mai 2025 avait été particulièrement amer pour MacKenzie : une défaite 1-2 sur le terrain de Dundee United, offrant aux locaux une qualification européenne, chose fêtée par certains supporter avec un envahissement de pelouse. Dans ce chaos, MacKenzie s’est approché du parcage pour les remercier du soutien, geste auquel on lui a répondu d’un jet de siège. …

JE pour SOFOOT.com