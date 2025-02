information fournie par So Foot • 04/02/2025 à 11:09

Un supporter tué dans un stade au Ghana

Scènes d’horreur dans le foot ghanéen.

Ce dimanche, le match entre le Nsoatreman FC et l’Asante Kotoko SC en D1 ghanéenne a viré au drame. Un supporter des visiteurs, Francis Yaw Frimpong, de son surnom Pooley, a été poignardé à mort en tribunes par un individu encore non identifié . Une scène de violence qui a provoqué de violentes échauffourées qui se sont propagées à même le terrain. Des officiels et des joueurs auraient même été attaqués. Malgré une situation complètement hors de contrôle, le match a finalement repris, aboutissant sur une victoire des locaux (1-0).…

TJ pour SOFOOT.com