information fournie par So Foot • 11/01/2025 à 12:31

Un supporter nantais interpellé après avoir filmé dans les toilettes de la Beaujoire ?

Ça ne s’arrêtera donc jamais ?

Vendredi soir dans la foulée du match nul entre Nantes et Monaco, un homme de 45 ans a été interpellé dans les toilettes de la Beaujoire , selon les informations de Ouest France . L’intéressé aurait filmé à l’aide de son smartphone avant d’être pris sur le fait par une victime et plusieurs témoins, bras tendu au-dessus de la cabine et téléphone à la main. Il aurait été placé en garde à vue pour voyeurisme.…

TB pour SOFOOT.com