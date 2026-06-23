Un supporter jordanien meurt pendant Jordanie-Algérie

La fête a viré au drame à Amman. Un supporter jordanien d’une vingtaine d’années est mort dans la matinée de mardi après une bousculade survenue sur la place Hachémite , où des milliers de personnes s’étaient rassemblés pour suivre Jordanie-Algérie sur écran géant.

Selon les autorités jordaniennes, neuf personnes ont été transportées à l’hôpital après ce mouvement de foule. L’une d’elles a finalement succombé à ses blessures. Le rassemblement, organisé près du théâtre romain d’Amman, aurait largement dépassé la capacité du site, prévu pour accueillir environ 6 000 personnes. …

MJ pour SOFOOT.com