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Les Jordaniens quittent San Francisco sur une note sucrée
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 18:12

Les Jordaniens quittent San Francisco sur une note sucrée

Les Jordaniens quittent San Francisco sur une note sucrée

« Jordan » au pays des Jordan. Après sa défaite face à l’Algérie (2-1), la Jordanie est désormais éliminée de ce Mondial américain . Pas rancuniers, « Les Courageux » ont laissé leur vestiaire dans un état parfait et, cerise sur le gâteau, ils ont laissé des pâtisseries traditionnelles de leur pays en guise de remerciement.

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