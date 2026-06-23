Les Jordaniens quittent San Francisco sur une note sucrée
« Jordan » au pays des Jordan. Après sa défaite face à l’Algérie (2-1), la Jordanie est désormais éliminée de ce Mondial américain . Pas rancuniers, « Les Courageux » ont laissé leur vestiaire dans un état parfait et, cerise sur le gâteau, ils ont laissé des pâtisseries traditionnelles de leur pays en guise de remerciement.
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