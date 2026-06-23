Michele Kang rachète officiellement l'OL

Michele Kang devient la queen. Comme annoncé, Michele Kang, présidente de l’OL, va devenir son actionnaire principale en rachetant les dettes d’Eagle Football et en acquérant 87,8 % du groupe propriétaire du club lyonnais. Elle a trouvé un accord avec Ares, le principal créancier de l’ancien groupe de John Textor. Cet investissement va de pair avec la réinjection de 71 millions d’euros dans le groupe.

Michael Gerlinger toujours à la direction générale

L’Olympique lyonnais va donc quitter Eagle Groupe pour redevenir OL Groupe, comme avant l’arrivée de John Textor, a annoncé le club dans un communiqué. « C’est avec un grand sens des responsabilités et un immense honneur que je m’inscris aujourd’hui dans ce processus de reprise de l’Olympique lyonnais. Le chemin que nous avons parcouru depuis un an est déjà exceptionnel. Nous sommes parvenus à retrouver la confiance de tous, tout en posant les bases de la reconstruction de l’OL » , a réagi la nouvelle boss.…

NB pour SOFOOT.com