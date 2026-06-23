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Un autre coach de Ligue 1 cède aux sirènes de la Premier League
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 17:55

Un autre coach de Ligue 1 cède aux sirènes de la Premier League

Un autre coach de Ligue 1 cède aux sirènes de la Premier League

Le passage aura été court. Arrivé à Strasbourg en janvier dernier pour succéder à Liam Rosenior, parti à Chelsea, Gary O’Neil quitte déjà le Racing pour rejoindre Ipswich Town, promu en Premier League, où il s’est engagé jusqu’en 2029.

Sous contrat avec le club alsacien jusqu’en 2028, l’entraîneur anglais part dans le cadre d’un accord conclu entre les deux clubs, avec une indemnité de transfert à la clé. Comme on dit, il n’y a pas de petites économies. En quelques mois, O’Neil aura quand même eu le temps d’emmener Strasbourg en demi-finales de Ligue Conférence, une première dans l’histoire européenne du club, ainsi qu’en demi-finales de Coupe de France.

MJ pour SOFOOT.com

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