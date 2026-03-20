Énorme changement à prévoir du côté de Bilbao
Clap de fin. Ernesto Valverde annonce qu’il quittera son poste d’entraîneur de l’Athletic Club à la fin de la saison . « Je ne serai pas l’entraîneur de l’Athletic la saison prochaine. Je tenais à vous faire part de cette décision à laquelle je réfléchis depuis un certain temps et dont j’ai discuté avec le club » , révèle le technicien espagnol dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’Athletic Club ce vendredi.
La fin d’une légende …
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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