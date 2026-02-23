Paulo Dybala de retour en Argentine ?

Le bijou de retour au musée. Paulo Dybala serait en discussions avec Boca Juniors , selon Marca . L’attaquant argentin de 32 ans, dont le contrat avec l’AS Rome prend fin en juin, aurait deux choix devant lui : rester dans la capitale de Rome tout en baissant son salaire ou rejoindre Buenos Aires pour un nouveau défi. En rejoignant le club argentin, Dybala y retrouverait Edinson Cavani, Ander Herrera mais aussi son compatriote Leandro Paredes . Avec ce Boca Seniors, ça sent déjà l’asado à plein nez.

Paulo Dybala está en contacto con Boca Juniors para junio. La Roma evalúa una propuesta de renovación a la baja. https://t.co/20T7l1BAXW pic.twitter.com/2LxT2XTRG6…

EA pour SOFOOT.com