 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affaire Prestianni – Vinícius : Gianluca Prestianni suspendu pour Real Madrid – Benfica
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 16:33

Affaire Prestianni – Vinícius : Gianluca Prestianni suspendu pour Real Madrid – Benfica

Affaire Prestianni – Vinícius : Gianluca Prestianni suspendu pour Real Madrid – Benfica

Il était temps. L ‘UEFA a décidé de suspendre Gianluca Prestianni pour le barrage retour de Ligue des champions opposant le Real Madrid et le Benfica Lisbonne suite aux insultes proférées par l’Argentin à l’égard de Vinícius Junior pendant le match aller (0-1). Pour rappel, l’ailier de 20 ans a nié le caractère raciste de ces dernières et s’était défendu en assurant qu’il n’avait utilisé qu’une insulte homophobe. Pas de tumultueuses retrouvailles ce mercredi, donc.

Le communiqué de l’UEFA indique que « suite à la nomination d’un inspecteur de l’éthique et de la discipline de l’UEFA (EDI) pour enquêter sur les allégations de comportement discriminatoire, […] l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a décidé aujourd’hui (lundi) de suspendre provisoirement M. Gianluca Prestianni pour le prochain match de compétition interclubs de l’UEFA ».

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les anciennes légendes des Verts au salon de l’agriculture
    Les anciennes légendes des Verts au salon de l’agriculture
    information fournie par So Foot 23.02.2026 17:15 

    Souvenirs, souvenirs. Près de cinquante ans après leur finale perdue de coupe d’Europe face au Bayern Munich (0-1) et ces foutus poteaux carrés de Glasgow, plusieurs anciennes gloires de Saint-Étienne seront présentes au salon de l’Agriculture , porte de Versailles. ... Lire la suite

  • Marcelo et Ronaldinho assurent le spectacle pendant le Clásico des légendes
    Marcelo et Ronaldinho assurent le spectacle pendant le Clásico des légendes
    information fournie par So Foot 23.02.2026 16:27 

    Il faudra attendre pour le coup de vieux. À Los Angeles, les anciennes stars du FC Barcelone et du Real Madrid se sont affrontées dans le cadre d’un match amical (1-1). Si Javier Saviola (qui a évolué au Barça de 2001 à 2007) a ouvert le score, David Barral (légende ... Lire la suite

  • Paulo Dybala de retour en Argentine ?
    Paulo Dybala de retour en Argentine ?
    information fournie par So Foot 23.02.2026 16:04 

    Le bijou de retour au musée. Paulo Dybala serait en discussions avec Boca Juniors , selon Marca . L’attaquant argentin de 32 ans, dont le contrat avec l’AS Rome prend fin en juin, aurait deux choix devant lui : rester dans la capitale de Rome tout en baissant son ... Lire la suite

  • Laissez kiffer Diego Moreira !
    Laissez kiffer Diego Moreira !
    information fournie par So Foot 23.02.2026 16:02 

    Un but, une passe décisive, et une belle occasion de mettre derrière lui son passage raté à l'OL. Diego Moreira a été le grand artisan de la victoire de Strasbourg, ce dimanche soir. L'international belge fait le malin sur les réseaux, il chambre, bref il s'amuse. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank