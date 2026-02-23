Affaire Prestianni – Vinícius : Gianluca Prestianni suspendu pour Real Madrid – Benfica

Il était temps. L ‘UEFA a décidé de suspendre Gianluca Prestianni pour le barrage retour de Ligue des champions opposant le Real Madrid et le Benfica Lisbonne suite aux insultes proférées par l’Argentin à l’égard de Vinícius Junior pendant le match aller (0-1). Pour rappel, l’ailier de 20 ans a nié le caractère raciste de ces dernières et s’était défendu en assurant qu’il n’avait utilisé qu’une insulte homophobe. Pas de tumultueuses retrouvailles ce mercredi, donc.

Le communiqué de l’UEFA indique que « suite à la nomination d’un inspecteur de l’éthique et de la discipline de l’UEFA (EDI) pour enquêter sur les allégations de comportement discriminatoire, […] l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a décidé aujourd’hui (lundi) de suspendre provisoirement M. Gianluca Prestianni pour le prochain match de compétition interclubs de l’UEFA ». …

SW pour SOFOOT.com