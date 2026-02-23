Les anciennes légendes des Verts au salon de l’agriculture

Souvenirs, souvenirs. Près de cinquante ans après leur finale perdue de coupe d’Europe face au Bayern Munich (0-1) et ces foutus poteaux carrés de Glasgow, plusieurs anciennes gloires de Saint-Étienne seront présentes au salon de l’Agriculture , porte de Versailles. Dominique Rocheteau, Dominique Bathenay et Patrick Revelli dédicaceront mercredi de 14 heures à 17 heures au pavillon de la Creuse. Jeudi, Rocheteau sera le seul présent aux mêmes horaires.

Une tournée en France

Pour l’anniversaire de cette épopée, ceux qui ont longtemps été considérés comme des perdants magnifiques font depuis quelques semaines le tour de la France . Un moyen pour beaucoup de supporters de retomber en enfance et de gratter un autographe et/ou une photo aux anciennes gloires du club forézien.…

