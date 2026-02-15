 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un supporter de Brighton déguisé en mouette fait le buzz sur les réseaux
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 20:59

Un supporter de Brighton déguisé en mouette fait le buzz sur les réseaux

Un supporter de Brighton déguisé en mouette fait le buzz sur les réseaux

On a retrouvé Moumou la reine des mouettes. Pas sûr qu’il ait vu grand chose de la rencontre mais en tout cas son costume a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux . Alors que Liverpool recevait Brighton à Anfield pour les 16 es de finale de FA Cup, un drôle d’oiseau a fait son apparition dans le parcage des Seagulls .

This Brighton fan in the away end at Liverpool yesterday… 🤣🐦 pic.twitter.com/r52qYKuxSk…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ultra-dépendance d'Auxerre à Lassine Sinayoko
    L'ultra-dépendance d'Auxerre à Lassine Sinayoko
    information fournie par So Foot 15.02.2026 21:15 

    Plus fort qu’Haaland. Impliqué sur les trois buts inscrits par Auxerre sur la pelouse de Metz ce dimanche (1-3), Lassine Sinayoko s’est une nouvelle fois montré décisif pour son équipe , une habitude récurrente cette saison pour l’international malien. 59% - Part ... Lire la suite

  • Un autre dirigeant pourrait quitter l'Olympique de Marseille
    Un autre dirigeant pourrait quitter l'Olympique de Marseille
    information fournie par So Foot 15.02.2026 20:44 

    Jamais deux sans trois. Après les départs successifs de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, un autre dirigeant marseillais pourrait quitter l’OM d’ici peu. Passé à la notoriété pour son conflit ouvert avec Jean-Pierre Papin, alors entraîneur de la réserve la saison ... Lire la suite

  • Le capitaine français Antoine Dupont plaqué par le Gallois Tomas Williams pendant le match du Tournoi des six nations samedi à Cardiff, au Pays de Galles. ( AFP / Paul ELLIS )
    Six nations: les Bleus écrasent les Gallois et rêvent toujours du Grand chelem
    information fournie par AFP 15.02.2026 20:20 

    Le XV de France, sans pitié pour de bien faibles Gallois, a signé une victoire record 54-12 dimanche à Cardiff et enchaîne un deuxième succès bonifié en autant de journées, qui le place comme le dernier candidat au Grand chelem dans le Tournoi des six nations. ... Lire la suite

  • Odsonne Edouard : « On ne va pas se cacher »
    Odsonne Edouard : « On ne va pas se cacher »
    information fournie par So Foot 15.02.2026 20:14 

    L’appétit vient en mangeant. Large vainqueur du Paris FC samedi (0-5), Lens garde la tête de la Ligue 1 après 22 journées . Le break est fait dans la course au podium avec déjà 12 points d’avance sur le quatrième, Marseille , et le Racing se prend de plus en plus ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank