Un supporter de Brighton déguisé en mouette fait le buzz sur les réseaux

On a retrouvé Moumou la reine des mouettes. Pas sûr qu’il ait vu grand chose de la rencontre mais en tout cas son costume a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux . Alors que Liverpool recevait Brighton à Anfield pour les 16 es de finale de FA Cup, un drôle d’oiseau a fait son apparition dans le parcage des Seagulls .

This Brighton fan in the away end at Liverpool yesterday… 🤣🐦 pic.twitter.com/r52qYKuxSk…

LB pour SOFOOT.com